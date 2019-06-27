Українська арбітерка судитиме матч чемпіонату світу серед жінок на "Парк де Пренс"

Бригада українських суддів працюватиме на чвертьфінальному матчі чемпіонату світу 2019 серед жінок. Українки обслуговуватимуть поєдинок за участі триразових чемпіонок – збірної США.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, бригаду українських суддів на чолі з Катериною Монзуль призначено працювати на чвертьфінальному поєдинку жіночого чемпіонату світу 2019 року Франція – США.

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На лініях Катерині допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Обов’язки четвертого арбітра покладені на представницю Австрії Кеті Яцевич.

Зустріч відбудеться на знаменитому паризькому стадіоні "Парк де Пренс", де свої матчі грає відомий клуб ПСЖ. Поєдинок Франція – США відбудеться 28 червня (початок, о 22.00 за київським часом).

8-й чемпіонат світу з футболу серед жінок проходить у Франції з 7 червня до 7 липня 2019 року. У чвертьфіналі окрім Франції та США зіграють збірні Норвегії та Англії, італійки зіграють проти нідерландок, а німкені поміряються силами зі шведками.

Найбільше перемог на чемпіонаті світу в збірної США – три (1991, 1999, 2015). Двічі поспіль жіночий Мундіаль вигравала Німеччина (2003, 2007). По одній перемозі у Норвегії (1995) та Японії (2011).