Українська атлетка в інтерв’ю російським ЗМІ пожалілась на погане харчування на ЧС

У перші дні чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі розгорівся скандал з житлом і харчуванням спортсменів.

Українська легкоталетка Ольга Ляхова у інтерв'ю російському телеканалу "Матч" безжально розкритикувала організаторів змагань.

Перша медаль України: 18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом виборола срібло чемпіонату світу

"Харчування жахливе, їсти нічого, і їжа, яку нам дають, не сильно якісна. Я була тут у 2009 році на Всесвітніх іграх серед школярів і тут було зовсім інше харчування. Залишилися такі шикарні спогади, а зараз суцільне розчарування", – сказала Ольга.

Також рекордсменка України в ходьбі на 50 км Христина Юдкіна, яка на чемпіонаті світу в Досі стала шостою, розповіла у інтерв'ю "Сегодня" про умови в Катарі:

Номери тут в готелі мені подобаються. Так, позавчора у нас не прибирали, але я списую це на завантаженість готелю, тому що він величезний, і тут живе дійсно дуже багато людей. і, думаю, немає нічого страшного, якщо один день не прибрали. За їжу, я думаю, що на змаганнях такого рівня повинні були зробити харчування більш продуманим, різноманітним. Адже сюди приїхали не останні люди, а лідери світової атлетики. Реально однією картоплею, макаронами і рисом спортсменів не годують. Мало м'яса, овочів, немає сиру.

У свою чергу, спринтер Сергій Смелик, який на чемпіонаті світу-2019 пробився в півфінал на 200-метрівці, зі свого ракурсу поділився про умови в готелях:

Я не вибагливий. Але якщо врахувати, що це одна з найзаможніших країн, то могли б поселити і трохи краще. І в харчуванні такого різноманіття немає. Хоча є все необхідне – м'ясо, риба, рис, якісь макарони. В принципі, спортсмени не ходять голодні. Хоча, може бути, хтось розраховував, що тут буде червона риба, якесь баловство, то, можливо, це і зайве. Головне – не переїдати.

До слова, чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме в Катарі від 27 вересня до 6 жовтня.