Українська баскетболістка продовжує бути найкращою на чемпіонаті Європи

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Аліна Ягупова
Аліна Ягупова / ФБУ

Форвард жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова після 2 турів групового етапу чемпіонату Європи залишається найкращим бомбардиром турніру.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

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У першому матчі з Іспанією лідер української команди набрала 38 очок, у другій зустрічі з Латвією –28 очок. Також у Аліни найкращий показник ефективності в грі (31,5).

Варто додати, що і за результативними передачами Ягупова наразі посідає високу другу сходинку в загальному заліку (14).

Як відомо, жіноча збірна України з баскетболу програла обидва стартові матчі на чемпіонаті Європи.

Наступну, вирішальну, гру збірна України проведе у неділю, 30 червня у Ризі. О 13:00 команда Гораша Бошковича зіграє проти Великої Британії.

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Теги: Збірна України з баскетболу Новини Спорту Спорт Баскетбол
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