Українська біатлоністка Кручова вийшла заміж за лідера збірної Росії Логінова: фото

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Марія Кручова одружилася з Олександром Логіновим
Марія Кручова одружилася з Олександром Логіновим / Фото з відкритих джерел

У неділю, 12 травня, в Тернополі українська біатлоністка Марія Кручова зіграла весілля з лідером чоловічої збірної Росії Олександром Логіновим.

Спорт 24 писав, що Марія Кручова вирішила завершити свої виступи в професійному спорті. Тренер жіночої збірної України з біатлону Євген Колупаєв стверджував, що біатлоністка вирішила піти зі спорту, щоб зосередитися на особистому житті, але Кручова спростувала інформацію.

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Марія Кручова одружилася з Олександром Логіновим

Найвищим досягненням у кар'єрі 24-річної Марії Кручової є перемога в спринті на етапі юніорського Кубка світу в 2015 році, а також третє місце в парі з Віталієм Трушем в одиночній змішаній естафеті Кубка IBU нинішнього сезону.

В цьому році спортсменка також дебютувала на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті, де зайняла 73 місце в спринті.

Що стосується Олександра Логінова, то раніше він спійманий на вживанні допінгу, внаслідок чого повністю пропустив сезон 2015/2016. У минулому році австрійська поліція висунула звинувачення росіянинові, зв'язавши його вживання допінгу з переливанням крові. У січні швед Себастьян Самуельсон та ряд інших біатлоністів виступили проти участі Логінова в Кубку світу

Росіянин завершив сезон 2018/19 на другому місці в загальному заліку Кубка світу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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