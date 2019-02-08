Українська біатлоністка назвала свій результат на етапі Кубка світу випадковістю

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Яна Бондар
Яна Бондар / Фото з відкритих джерел

Українська біатлоністка Яна Бондар прокоментувала 27 місце в короткій індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Кенморі, Канада.

Спорт 24 повідомляв, що перемогу в цій гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф, якій найкраще вдалося пристосуватися до складних умов. З одним промахом на вогневих рубежах вона подолала дистанцію за 36 хвилин.

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Найсильнішою з українок виявилася Яна Бондар. Вона з двома промахами на "лежці" фінішувала 27-ю. Для Яни це третій найкращий результат у кар'єрі. 36 місце посіла Олена Підгрушна, яка допустила тільки один промах.

Я взагалі була рада, що мене поставили на гонку. Індивідуальна гонка – не зовсім моя дисципліна, а з огляду на, що у нас в складі є ще Маша Кручова, я була впевнена, що стартувати буде вона. І те, що я сьогодні пробігла краще за інших ... Ну ... це випадковість, мені пощастило. І на естафетний етап я зараз не претендую,
– заявила Яна Бондар.

До слова, вже 9 лютого на біатлоністок у Кенморі чекає естафетна гонка, старт якої запланований на 23:40 за київським часом.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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