Українська біатлоністка відкриє спринт на чемпіонаті світу в Естерсунді

Став відомий склад збірної України на жіночу спринтерську гонку на чемпіонаті світу в Естерсунді, Швеція, яка відбудеться 8 березня.

Під першим стартовим номером розпочне гонку Валентина Семеренко, Юлія Джима стартуватиме 37-ю, Анастасія Меркушина – 66-ю, а Віта Семеренко піде на дистанцію останньою з українок – 91-ю.

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Жіночий спринт відбудеться в п’ятницю, 8 березня, о 17:10 за київським часом. Чемпіонат світу в Естерсунді триватиме з 7-го до 17 березня.

Спорт 24 писав, що збірна України з біатлону посіла сьоме місце в змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Естерсунді. Перемогла Норвегія.

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