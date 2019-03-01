Українська біатлоністка виграла бронзу на етапі юніорського Кубка IBU у Норвегії

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Анна Кривонос
Анна Кривонос / biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Анна Кривонос посіла третє місце в спринтерській гонці юніорського Кубка IBU в норвезькому Шушені.

Кривонос здобула бронзову нагороду з одним колом штрафу. І за швидкістю стрільби, і за швидкістю на лижні Анна ввійшла до десятки найкращих (22:02,4). Перемогу у гонці здобула шведка Аманда Лундстрем завдяки чистій стрільбі.

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У топ-20 з українок потрапила тільки дворазова чемпіонка світу серед юніорів Катерина Бех. Вона припустилася трьох промахів на двох вогневих рубежах і, за підсумком, поступилася на фініші переможцю 1 хвилину і 27 секунд.

Кривонос вперше в сезоні стала призером особистої гонки на етапі юніорського Кубка IBU. В особистому заліку Кубка 21-річна біатлоністка піднялася на 16 місце.

Наступну гонку, яка також буде спринтерською, на етапі в Норвегії дівчата проведуть вже у суботу, 2 березня.

1. Аманда Лундстрем (0+0) 21:47,0
2. Мілена Тодорова (1+0) +4,7
3. Анна Кривонос (1+0) +18,4
...
19. Катерина Бех (1+2) +1: 26,9
38. Христина Дмитренко (1+1) +1: 58,2
41. Валерія Дмитренко (1+0) +2:04,7
56. Любов Кіпяченкова (1+2) +2:55,7
75. Анна Коваленко (3+2) +4:00,7
81. Анастасія Рассказова (1+3) +4:21,9

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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