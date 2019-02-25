Українська біатлоністка виграла незвичну гонку на Альпійському кубку

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Дар'я Блашко
Дар'я Блашко / biathlon.by

У словенській Поклюці під час Альпійського кубка з біатлону відбулися суперкороткі індивідуальні гонки. Перемогу тут здобула українка Дарія Блашко.

Формат гонки експериментальний, на офіційних змаганнях ще не зустрічався: на короткій дистанції в 5 км (п'ять кіл по 1 км) чотири вогневі рубежі зі штрафом 15 секунд за промах.

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Першою українською спортсменкою, яка випробувала такий формат, стала Дар'я Блашко, яка виграла і цю гонку. За чотири вогневі рубежі українка здійснила лише один промах. Відтак випередила свою переслідувачку Ладіну Майєр-Руж зі Швейцарії на понад одну хвилину.

Повні результати гонки, в якій взяли участь сім спортсменок, виглядають так:
1. Дар'я Блашко (0+1+0+0) 13:52,8
2. Ладіна Майєр-Руж (1+0+0+3) +1:03,7
3. Леа Ейнфальт (2+1+0+1) +1:33,7
4. Сабіне Ді Лалло (1+2+1+3) +1:56,5
5. Флуріна Фолкен (0+4+0+4) +2:07,7
6. Аня Кунавер Завбі (0+4+2+2) +2:50,8
7. Маруша Лустрік (2+1+2+4) +3:28,6

Після змагань в Поклюці Дар'я Блашко разом з тренером Володимиром Махлаєвим відправляться в Мартелл-Валь-Мартелло для підготовки до участі в заключному етапі Кубку IBU з 14 по 17 березня.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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