Українська біатлоністка виграла золото у спринті на етапі Кубка світу IBU

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Ольга Абрамова
Ольга Абрамова / twitter.com

30-річна українська біатлоністка Ольга Абрамова виграла золото у спринті на етапі Кубка світу IBU, який відбувається в Італії.

Абрамова зуміла бездоганно проявити себе в гірських умовах Мартелла. Українка подолала обидва вогневі рубежі без штрафу і першою добралася до фінішу.

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Друге місце виборола росіянка Христина Резцова, яка програла Абрамовій майже 24 секунди. Третьою стала шведка Джоанна Скоттхайм. 

Досить впевнено, з точки зору боротьби за місця у десятці загального заліку, провела гонку Надія Бєлкіна. Допустивши дві помилки при стрільбі, вона фінішувала восьмою.

Яни Бондар, яка стала другою за чистим ходом в цій гонці, продемонструвала 17-й час. Українка допустила аж чотири промахи. Дар'я Блашко з двома промахами фінішувала 37-ю.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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