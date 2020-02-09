24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Українська біатлоністка Журавок виграла бронзу на етапі Кубка IBU

28 Читать новость на русском
Юлія Журавок / biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Юлія Журавок здобула бронзову нагороду у мас-старті в рамках 6-го етапу Кубка IBU в Мартеллі (Італія).

Українка претендувала на перемогу, однак зробила один промах на останньому вогневому рубежі та відстала від переможниці Іди Ліен з Норвегії на 20 секунд.

Рекомендуємо: Джима може стати 3-ю українкою, яка виграє Кришталевий глобус: що для цього потрібно

Результати мас-старту

1. Іда Ліен (Норвегія) – (0+1+1+0) 37:22.5
2. Франциска Хільдебранд (Німеччина) – (0+0+1+0) +13.6
3. Юлія Журавок (Україна) – (0+0+0+1) +20.8
...
13. Ольга Абрамова (Україна) – (0+0+1+1) +1:17.7
19. Надія Бєлкіна (Україна) – (0+3+0+0) +1:47.6
28. Катерина Бех (Україна) – (2+1+2+0) +2:44.6

Українка Анастасія Рассказова, допустивши два промахи, не фінішувала.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

Зазначимо, що для Журавок це вже друга медаль на Кубку IBU у цьому сезоні. У січні Юлія стала третьою в одиночній змішаній естафеті.

За результатами Кубка IBU тренерський штаб збірної України планує вирішити, хто з біатлоністок поїде на чемпіонат світу.

Світова першість стартує в Італії вже 13-го лютого.

Що таке Кубок IBU? Серія континентальних біатлонних змагань у чоловіків та жінок, що проводяться під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Після етапів кубка світу та чемпіонату світу – треті за значущістю змагання у біатлоні.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
43013
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:05 Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
Юрій Семенюк 299
сьогодні 08:36 20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео
Вісент Луїс 2155
8 лютого 15:46 Гравці не реалізували дев'ять пенальті поспіль в грі за Суперкубок Японії – відео
Ігор Саджениця 502
8 лютого 10:10 Артем Далакян – Хосбер Перес: анонс чемпіонського бою, що пройде в Києві
Андрій Тудовші 754
7 лютого 19:35 Український тренер, який працює в епіцентрі коронавірусу Ухані, розповів про ситуацію в місті
Юрій Семенюк 2598
Новини
Більше новин
Залиште відгук