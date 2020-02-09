Українська біатлоністка Журавок виграла бронзу на етапі Кубка IBU

Українська біатлоністка Юлія Журавок здобула бронзову нагороду у мас-старті в рамках 6-го етапу Кубка IBU в Мартеллі (Італія).

Українка претендувала на перемогу, однак зробила один промах на останньому вогневому рубежі та відстала від переможниці Іди Ліен з Норвегії на 20 секунд.

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Результати мас-старту

1. Іда Ліен (Норвегія) – (0+1+1+0) 37:22.5

2. Франциска Хільдебранд (Німеччина) – (0+0+1+0) +13.6

3. Юлія Журавок (Україна) – (0+0+0+1) +20.8

...

13. Ольга Абрамова (Україна) – (0+0+1+1) +1:17.7

19. Надія Бєлкіна (Україна) – (0+3+0+0) +1:47.6

28. Катерина Бех (Україна) – (2+1+2+0) +2:44.6

Українка Анастасія Рассказова, допустивши два промахи, не фінішувала.

До теми: Чемпіонат світу з біатлону-2020: чи побореться збірна України за нагороди

Зазначимо, що для Журавок це вже друга медаль на Кубку IBU у цьому сезоні. У січні Юлія стала третьою в одиночній змішаній естафеті.

За результатами Кубка IBU тренерський штаб збірної України планує вирішити, хто з біатлоністок поїде на чемпіонат світу.

Світова першість стартує в Італії вже 13-го лютого.

Що таке Кубок IBU? Серія континентальних біатлонних змагань у чоловіків та жінок, що проводяться під егідою Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Після етапів кубка світу та чемпіонату світу – треті за значущістю змагання у біатлоні.