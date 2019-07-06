Українська бігунка Ляхова засвітила стрункі ноги і підкачаний прес: привабливе фото

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Ольга Ляхова
Ольга Ляхова / facebook.com/olga.lyakhovaya

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова, опублікувала на своїй сторінці в Instagram привабливе фото у спортивному костюмі для бігу.

Спортсменка спеціалізується на бігу на середні дистанції. 

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Також Ольга Ляхова активно веде свій акаунт і постійно публікує фото зі змагань чи тренувань.

Цього разу легкоатлетка засвітила свої стрункі ноги та накачаний прес в спортивному костюмі. Фото спортсменка зробила на фоні гірського пейзажу у Санкт-Моріц – це місто та гірськолижний курорт на сході Швейцарії.

Я обожнюю подорожувати. Але часто мої подорожі – це змагання і збори. Звичайно, іноді знаходжу час між тренуваннями, трохи відпочити і насолодитися красою природи, або подивитися визначні пам'ятки,
– розповіла Ляхова під своїм фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привет Ребята, я обожаю путешествовать. Но часто мои путешествия , это соревнования и сборы. Конечно, иногда нахожу время между тренировками , немного отдохнуть и насладиться красотой природы , или посмотреть достопримечательности. ................................................................................................Когда последний раз вы путешествовали? Куда хотели бы поехать? Посоветуйте любимое место для путешествий? P.S после сезона хочется куда-то рвануть , так что ребята , жду ваших ответов?. ............................................................................... ................................................Hi guys, I love traveling . But usually my travels are competitions and training camps . Of course, sometimes I could find time between workouts, get some rest and enjoy the beauty of nature, or see the sights. .................................................... ........................................................................When was your last travel? Where would you like to go? What is your favorite travel destination? P.S after the season I want to jerk somewhere, so guys, I waiting for your answers?. ———————————————————————————————————————————————————————————————#travelgirls #sportgirls #sportbody #fitbody #bodyfitnes #travelsport #nikeathlete #niketracksuit #stmoriz #switzerland_pics #nature_uc #whywelovenature #mountain_world #mountainside #bestofthealps #runners_of_insta #runningterritory #trackandfield #tracknfield #runninggoals #runninginspiration #runstagram #blogtravel #travelbloger #fitnessmotivation #sanktmoritz

Допис, поширений Olga LyakhovaNike Athlete (@olga.lyakhovaya)

З останніх перемог легкоатлетки – бронза на етапі "Діамантової ліги" у бігу на 800 метрів.

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я обожнюю подорожувати. Але часто мої подорожі, це змагання і збори. Звичайно, іноді знаходжу час між тренуваннями, трохи відпочити і насолодитися красою природи, або подивитися визначні пам'ятки.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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