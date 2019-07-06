Українська бігунка Ляхова засвітила стрункі ноги і підкачаний прес: привабливе фото

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова, опублікувала на своїй сторінці в Instagram привабливе фото у спортивному костюмі для бігу.

Спортсменка спеціалізується на бігу на середні дистанції.

Читайте також: Людські можливості необмежені: українська бігунка постить мотиваційні фото та відео в Instagram

Також Ольга Ляхова активно веде свій акаунт і постійно публікує фото зі змагань чи тренувань.

Цього разу легкоатлетка засвітила свої стрункі ноги та накачаний прес в спортивному костюмі. Фото спортсменка зробила на фоні гірського пейзажу у Санкт-Моріц – це місто та гірськолижний курорт на сході Швейцарії.

Я обожнюю подорожувати. Але часто мої подорожі – це змагання і збори. Звичайно, іноді знаходжу час між тренуваннями, трохи відпочити і насолодитися красою природи, або подивитися визначні пам'ятки,

– розповіла Ляхова під своїм фото.

З останніх перемог легкоатлетки – бронза на етапі "Діамантової ліги" у бігу на 800 метрів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

я обожнюю подорожувати. Але часто мої подорожі, це змагання і збори. Звичайно, іноді знаходжу час між тренуваннями, трохи відпочити і насолодитися красою природи, або подивитися визначні пам'ятки.