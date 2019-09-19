Українська борчиня Коляденко виграла срібло чемпіонату світу
Українська борчиня Ірина Коляденко стала срібною призеркою чемпіонату світу з боротьби, який відбувається у Нур-Султані (Казахстан).
Українська борчиня, який виступає у ваговій категорії до 65 кілограмів, програла у фіналі росіянці Інні Тражуковій.
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Наша землячка поступилася з розгромним рахунком 13:0. Поєдинок завершився майже за дві хвилини до регламентованого часу.
Бронзові нагороди у втішних фіналах виграли представниця Азербайджану Еліс Манолова та китаянка Ванг.
Для України це вже третя медаль на чемпіонаті світу в Казахстані. Раніше золото здобув Жан Беленюк. Віцечемпіонкою світу з боротьби стала Аліна Бережна.
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