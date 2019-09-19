Українська борчиня Коляденко виграла срібло чемпіонату світу

Українська борчиня Ірина Коляденко стала срібною призеркою чемпіонату світу з боротьби, який відбувається у Нур-Султані (Казахстан).

Українська борчиня, який виступає у ваговій категорії до 65 кілограмів, програла у фіналі росіянці Інні Тражуковій.

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Наша землячка поступилася з розгромним рахунком 13:0. Поєдинок завершився майже за дві хвилини до регламентованого часу.

Бронзові нагороди у втішних фіналах виграли представниця Азербайджану Еліс Манолова та китаянка Ванг.

65kg #WreslteNurSultan Medal Match Results

Inna TRAZHUKOVA df. Iryna KOLIADENKO , 13-0

Elis MANOLOVA df. Yuliana Vasileva YANEVA , 3 - 1

Xiaoqian WANG df. Forrest Ann MOLINARI , 10-0 — United World Wrestling (@wrestling) 19 сентября 2019 г.

Для України це вже третя медаль на чемпіонаті світу в Казахстані. Раніше золото здобув Жан Беленюк. Віцечемпіонкою світу з боротьби стала Аліна Бережна.