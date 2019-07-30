Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі Ліги чемпіонів

64 Читать новость на русском
Микола Балакін
Микола Балакін / 1927.kiev.ua

Український арбітр Микола Балакін розсудить матч кваліфікації Ліги чемпіонів, який відбудеться 31 липня.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Чукарічки" (Сербія) – "Мольде" (Норвегія) обслужить українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним.

Читайте також: Лунін може отримати новий шанс у "Реалі" через травму основного воротаря

Допомагати йому будуть лайнсмени Олександр Корнійко та Семен Шлончак. Четвертий суддя – Віталій Романов.

Матч Ліги чемпіонів "Чукарічки" – "Мольде" розпочнеться в середу, 31 липня о 21:45 за київським часом.

Спорт 24 писав, що матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" – "Будучность" буде обслуговувати ірландський арбітр Ніл Дойл. Гра відбудеться 1-го серпня.

blog_ava
Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
сьогодні
13799
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Реакція Зеленського на гол "Шахтаря" у ворота "Динамо": відео
29 липня 12:54 Реакція Зеленського на гол "Шахтаря" у ворота "Динамо": відео
14856
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10804
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5693
Українка Харлан незвично відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
29 липня 10:44 Українка Харлан незвично відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
2015
Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
28 липня 18:58 Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
288
Новини
Більше новин
Залиште відгук