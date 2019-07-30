Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі Ліги чемпіонів
Український арбітр Микола Балакін розсудить матч кваліфікації Ліги чемпіонів, який відбудеться 31 липня.
Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Чукарічки" (Сербія) – "Мольде" (Норвегія) обслужить українська бригада суддів на чолі з Миколою Балакіним.
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Допомагати йому будуть лайнсмени Олександр Корнійко та Семен Шлончак. Четвертий суддя – Віталій Романов.
Матч Ліги чемпіонів "Чукарічки" – "Мольде" розпочнеться в середу, 31 липня о 21:45 за київським часом.
Спорт 24 писав, що матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" – "Будучность" буде обслуговувати ірландський арбітр Ніл Дойл. Гра відбудеться 1-го серпня.
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