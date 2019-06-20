Українська бригада арбітрів розсудить матч Чемпіонату світу з футболу

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Українська бригада арбітрів розсудить матч Чемпіонату світу з футболу

Українська бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на поєдинку заключного туру групового раунду жіночого чемпіонату світу-2019 Камерун – Нова Зеландія.

На лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. У ролі резервного арбітра виступатиме португалка Сандра Браш.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Гра двох аутсайдерів групи E відбудеться 20 червня у французькому Монпельє й розпочнеться о 19.00 за київським часом.

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Теги: Спорт Футбол
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