Українська чемпіонка Климюк взяла інтерв'ю сама у себе на карантині: кумедне відео

Чемпіонка Універсіади 2019 року в естафеті 4х400 метрів Катерина Климюк розважається на карантині, як може.

Климюк під час коронавірусного карантину взяла інтерв'ю сама у себе. Вона назвала програму "Klymiuk LIVE" і відповідала на свої ж питання.

Дивітсья також Українські спортсмени, які застрягли в Португалії через коронавірус, повернулися додому

Легкоатлетка розповіла про тренування під час карантину, про захоплення і часу з сім'єю.

Інтерв'ю можна подивитися за посиланням.

Досягнення Катерини Климюк

2018 року стала фіналісткою зимового чемпіонату світу в Бірмінгемі з естафетного бігу 4×400 м.

Призерка чемпіонатів України серед дорослих з бігу на 400 метрів.

13 липня 2019 року в естафетній четвірці на 400 метрів фінішувала першою на XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі.

У жовтні на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців в Китаї в естафеті на 4×400 м здобула бронзу.

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