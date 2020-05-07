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Українська чемпіонка Климюк взяла інтерв'ю сама у себе на карантині: кумедне відео

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Катерина Климюк
Катерина Климюк / Aivar Karotamm

Чемпіонка Універсіади 2019 року в естафеті 4х400 метрів Катерина Климюк розважається на карантині, як може.

Климюк під час коронавірусного карантину взяла інтерв'ю сама у себе. Вона назвала програму "Klymiuk LIVE" і відповідала на свої ж питання.

Дивітсья також Українські спортсмени, які застрягли в Португалії через коронавірус, повернулися додому

Легкоатлетка розповіла про тренування під час карантину, про захоплення і часу з сім'єю.

Інтерв'ю можна подивитися за посиланням.

Досягнення Катерини Климюк

  • 2018 року стала фіналісткою зимового чемпіонату світу в Бірмінгемі з естафетного бігу 4×400 м.
  • Призерка чемпіонатів України серед дорослих з бігу на 400 метрів.
  • 13 липня 2019 року в естафетній четвірці на 400 метрів фінішувала першою на XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі.
  • У жовтні на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців в Китаї в естафеті на 4×400 м здобула бронзу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Легка атлетика Спорт
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