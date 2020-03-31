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Українська чемпіонка світу з боротьби під час карантину проводить спаринги з 6-літнім сином

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Юлія Ткач-Остапчук з сином / facebook-сторінка Юлії Ткач-Остапчук

Чемпіонка світу з боротьби Юлія Ткач-Остапчук і під час карантину знаходить спосіб підтримувати себе в формі.

На своїй facebook-сторінці вона опублікувала відео, де тренується разом з 6-літнім сином.

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Окрім загальних вправ, Юлія Ткач-Остапчук відпрацьовує на ньому і прийоми з боротьби.

"Мій найкращий спаринг-партнер", – підписала відео чемпіонка світу.

  • Юлія Ткач-Остапчук – українська борчиня. Чемпіонка світу (2014), срібна (2017) та двічі бронзова призерка чемпіонатів світу (2015, 2018).
  • Чинна чемпіонка Європи. Також вигравала титули у 2011 та 2012 роках.
  • Здобула золоту нагороду на II Європейських іграх у Мінську у 2019 році.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Вільна боротьба
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