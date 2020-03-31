Українська чемпіонка світу з боротьби під час карантину проводить спаринги з 6-літнім сином
Чемпіонка світу з боротьби Юлія Ткач-Остапчук і під час карантину знаходить спосіб підтримувати себе в формі.
На своїй facebook-сторінці вона опублікувала відео, де тренується разом з 6-літнім сином.
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Окрім загальних вправ, Юлія Ткач-Остапчук відпрацьовує на ньому і прийоми з боротьби.
"Мій найкращий спаринг-партнер", – підписала відео чемпіонка світу.
- Юлія Ткач-Остапчук – українська борчиня. Чемпіонка світу (2014), срібна (2017) та двічі бронзова призерка чемпіонатів світу (2015, 2018).
- Чинна чемпіонка Європи. Також вигравала титули у 2011 та 2012 роках.
- Здобула золоту нагороду на II Європейських іграх у Мінську у 2019 році.
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