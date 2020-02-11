Українська чемпіонка у жахливих умовах готується до Олімпіади: відео

Спортивний журналіст, директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов показав умови, в яких Наталія Прищепа готується до Олімпіади-2020. У своєму фейсбуці Денисов опублікував відео з Рівного, де тренується Прищепа.

Денисов звернувся до Федерації легкої атлетики України та Олімпійського Комітету.

До теми: Уряд виділив 1,4 мільярда гривень на підготовку до Олімпіади-2020

Це місто Рівне. Ось в таких умовах готується до Олімпійських Ігор 2020 дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 м Наталія Прищепа. Мало того, що це сарай, мало того, що практично головою у двері, так ще й рукавички на руках вказують на температуру всередині приміщення,

– написав Денисов.

Передаю привет Федерации легкой атлетики Украины! Олимпийскому Комитету тоже не лишне будет знать. Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так ещё и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы. Опубліковано Alexander Denisov Вівторок, 11 лютого 2020 р.



Наталія Прищепа – 25-річна українська легкоатлетка, Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики.

Прищепа – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018), чемпіонка II Європейських ігор (2019) у командній першості.

На Олімпійських іграх у 2016 році посіла 14-у сходинку в бігу на 800 метрів.

Скільки коштів виділено на Олімпіаду-2020

Бюджетний запит Міністерства культури, молоді та спорту України на забезпечення олімпійської та паралімпійської підготовки був прийнятий у повному обсязі.

Як повідомляє Tribuna.com, загальна сума витрат, яка була спрямована на підготовку до Олімпіади, у період з 2017-го до 2020 року становила 2 248 275 тисяч гривень.

За олімпійською програмою на 2020 рік передбачено 377 мільйонів гривень бюджетних виплат (на нагороди – 180 мільйонів), по паралімпійській програмі – 981 мільйон гривень.