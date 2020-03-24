Українська чемпіонка WBC поїде тренуватися до Конора МакГрегора

Чемпіонка світу з муай-тай за версією WBC Олена Овчиннікова тренуватиметься з відомим ірландським бійцем Конором МакГрегором. Українка розповіла, що поїде в Ірландію, де тренується МакГрегор.

В інтерв'ю PlayPro Media Овчиннікова висловила сподівання, що потрапить до залу та тренера Конора МакГрегора.

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Всім відомо, що такий відомий боєць як Конор МакГрегор тренується в Ірландії. Він там готується і в нього чудовий тренер. Коли мені запропонували поїздку тренуватися саме там – я дуже сподіваюся, що це буде саме той зал і той тренер, що в мене все складеться якнайкраще і я покажу свої результати у боях,

– сказала Овчиннікова.

Українська спортсменка переконана, що в Конора МакГрегора є чому повчитися.

Для мене Конор МакГрегор, окрім того, що хороший боєць, він дуже класний шоумен. Це завжди іде йому на руку. Я думаю, у нього є чому повчитися і сподіваюся, що так і буде,

– додала Олена.

Що відомо про Олену Овчиннікову?

Професійна кікбоксерка, займається змішаними бойовими мистецтвами.

Чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв у найлегшій ваговій категорії за версією ISKA (2009 рік), чемпіонка світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) та ISKA (2009, 2010 роки).

Чемпіонка Європи з кікбоксингу та тайського боксу за версією ISKA (2007 рік). Чемпіонка світу серед професіоналів з кікбоксингу за версією WKF (2010, 2016 роки).

Чемпіонка світу з тайського боксу муай-тай за найпрестижнішою версією WBC (2014 рік) та WMC-D1 у ваговій категорії 54 кг. (2015 рік).

У грудні 2019-го Олена у Львові перемогла француженку Сінді Сільвестр і стала чемпіонкою світу з тайського боксу за версією WBC.

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