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Українська дівчина-боєць з Bellator отримала незвичний подарунок на день народження: фото

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Олена Овчиннікова
Олена Овчиннікова / Instagram

22 квітня українська спортсменка Олена Овчиннікова, яка виступає у змішаних єдиноборствах в лізі Bellator відзначила 33-й день народження.

Дівчина отримала багато привітань, а фото самого оригінального подарунка навіть виклала в соціальній мережі. Хтось примудрився подарувати їй бензопилу. Втім, Овчиннікова оцінила жарт і відреагувала на нього з почуттям гумору.

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"Спасибі величезне всім за привітання, теплі слова, сюрпризи і подарунки, особливо за найнесподіваніші і від самих несподіваних людей! Ви всі дуже круті, класні і мною обожнювані! Настрій було піднято до максимуму! А з бензопилою мені тепер точно буде чим зайнятися на карантині. Хто ходить без масок і погано поводиться на карантині, чули", – написала Овчиннікова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо огромное всем за поздравления, теплые слова, сюрпризы и подарки, особенно за самыйе неожиданные и от самых не ожиданных людей!Вы все очень крутые, классные и мной обожаемы!? Настроение было поднято до максимума!? ⠀ А с бензопилой мне теперь точно будет чем заняться на карантине (все слышали, кто без масок ходят и плохо себя ведут?!?). ⠀ @jonny_d2o @ilkiv.miraslava_ifbb_bikini @natali_savitska_chef @huligans_ua @_____e.v______ @pedkristina @anastasia_dmytrenko @playpro.media ⠀ #lenaovchynnikova #ovchynnikova #lenahunter #birthday #birthdaygirl #muaythai #kickboxing #kickboxinggirl #boxing #muaythaifighter #muaythailife #muaythaigirls #party #mypeople #бензопила #happy #lvivgirls #lvivfriends #fitnessgirl #fitnessmotivation

Публикация от Lena "the Hunter" Ovchynnikova (@lenaovchynnikova)

Що відомо про Олену Овчиннікову?

Професійна кікбоксерка, займається змішаними бойовими мистецтвами.

Чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв у найлегшій ваговій категорії за версією ISKA (2009 рік), чемпіонка світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) та ISKA (2009, 2010 роки).

Чемпіонка Європи з кікбоксингу та тайського боксу за версією ISKA (2007 рік). Чемпіонка світу серед професіоналів з кікбоксингу за версією WKF (2010, 2016 роки).

Чемпіонка світу з тайського боксу муай-тай за найпрестижнішою версією WBC (2014 рік) та WMC-D1 у ваговій категорії 54 кг. (2015 рік).

У грудні 2019-го Олена у Львові перемогла француженку Сінді Сільвестр і стала чемпіонкою світу з тайського боксу за версією WBC.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Змішані єдиноборства Спорт
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