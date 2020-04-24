Українська дівчина-боєць з Bellator отримала незвичний подарунок на день народження: фото

22 квітня українська спортсменка Олена Овчиннікова, яка виступає у змішаних єдиноборствах в лізі Bellator відзначила 33-й день народження.

Дівчина отримала багато привітань, а фото самого оригінального подарунка навіть виклала в соціальній мережі. Хтось примудрився подарувати їй бензопилу. Втім, Овчиннікова оцінила жарт і відреагувала на нього з почуттям гумору.

Дивіться також Українська чемпіонка WBC поїде тренуватися до Конора МакГрегора

"Спасибі величезне всім за привітання, теплі слова, сюрпризи і подарунки, особливо за найнесподіваніші і від самих несподіваних людей! Ви всі дуже круті, класні і мною обожнювані! Настрій було піднято до максимуму! А з бензопилою мені тепер точно буде чим зайнятися на карантині. Хто ходить без масок і погано поводиться на карантині, чули", – написала Овчиннікова.

Що відомо про Олену Овчиннікову?

Професійна кікбоксерка, займається змішаними бойовими мистецтвами.

Чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв у найлегшій ваговій категорії за версією ISKA (2009 рік), чемпіонка світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) та ISKA (2009, 2010 роки).

Чемпіонка Європи з кікбоксингу та тайського боксу за версією ISKA (2007 рік). Чемпіонка світу серед професіоналів з кікбоксингу за версією WKF (2010, 2016 роки).

Чемпіонка світу з тайського боксу муай-тай за найпрестижнішою версією WBC (2014 рік) та WMC-D1 у ваговій категорії 54 кг. (2015 рік).

У грудні 2019-го Олена у Львові перемогла француженку Сінді Сільвестр і стала чемпіонкою світу з тайського боксу за версією WBC.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram