Українська дуель: Марченко переміг Стаховського на турнірі в Німеччині
На турнірі в німецькому Еккенталі вже у другому колі зустрілися два українські тенісисти – Ілля Марченко грав проти Сергія Стаховського.
Тенісисти провели на корті 1,5 години. А все вирішили за два сети. У першому все вирішив єдиний брейк Марченка у сьомому геймі. При цьому в наступному геймі Стаховський чотири рази не зумів реалізувати зворотний брейк.
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У другому сеті все вирішилося на тай-брейку. Марченко переміг завдяки двом міні-брейкам.
Ілля Марченко – Сергій Стаховський 2:0 (6:4, 7:6(3))
Варто зазначити, що це була десята зустріч українських тенісистів на корті. В активі Стаховського сім перемог. Марченко ж оформив лише третю перемогу після турнірів у Даллас-2013 та Реканаті-2019. У третьому колі він зіграє з переможцем пари Зденек Коларж – Євгеній Донськой.
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