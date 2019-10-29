Українська дуель: Марченко переміг Стаховського на турнірі в Німеччині

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Ілля Марченко
Ілля Марченко

На турнірі в німецькому Еккенталі вже у другому колі зустрілися два українські тенісисти – Ілля Марченко грав проти Сергія Стаховського.

Тенісисти провели на корті 1,5 години. А все вирішили за два сети. У першому все вирішив єдиний брейк Марченка у сьомому геймі. При цьому в наступному геймі Стаховський чотири рази не зумів реалізувати зворотний брейк.

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У другому сеті все вирішилося на тай-брейку. Марченко переміг завдяки двом міні-брейкам.

Ілля Марченко – Сергій Стаховський 2:0 (6:4, 7:6(3))

Варто зазначити, що це була десята зустріч українських тенісистів на корті. В активі Стаховського сім перемог. Марченко ж оформив лише третю перемогу після турнірів у Даллас-2013 та Реканаті-2019. У третьому колі він зіграє з переможцем пари Зденек Коларж – Євгеній Донськой.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський
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