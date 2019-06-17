Українська дзюдоїстка Білодід показала спортивну фігуру

112 Читать новость на русском
Дарія Білодід
Дарія Білодід / instagram.com/dariabilodid7

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід запостила на своїй сторінці в Instagram спортивне фото, де вона показує свою підкачану фігуру.

blog_ava
На Одещині зникла 11-річна дівчинка: з'явилися деталі
16 червня
14728
Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу
16 червня 14:22 Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу
1766
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
14 червня 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 5248
Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
15 червня 23:22 Український боксер Далакян переміг та захистив чемпіонський титул WBA
979
Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
15 червня 22:22 Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)
2413
Усик офіційно відмовився від усіх поясів
15 червня 21:57 Усик офіційно відмовився від усіх поясів
2759
Новини
Більше новин
Залиште відгук