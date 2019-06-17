Українська дзюдоїстка Білодід показала спортивну фігуру
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід запостила на своїй сторінці в Instagram спортивне фото, де вона показує свою підкачану фігуру.
Чорно-біле фото спортсменка виклала у сторіс.
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Дарія одягнула короткі шорти і футболку-топ, які максимально підкреслили її спортивні ноги та підкачаний прес.
Дарія Білодід // сторіс з Instagram
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Джерело: 24 канал
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