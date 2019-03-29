Українська дзюдоїстка Білодід вперше за два роки програла, але все одно здобула нагороду

74 Читать новость на русском
Дарія Білодід
Дарія Білодід / eju.net

18-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід завоювала срібло турніру серії Гран-прі в Тбілісі, програвши вперше за два роки.

Українка вийшла на татамі вперше після переможного чемпіонату світу-2018 серед юніорів і, відповідно, в Грузії почала свій сезон.

Це цікаво: В Україні визначили найстильнішу спортсменку: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня

Білодід пропускала перший раунд, а потім пройшла маловідомих суперниць з Грузії та Франції, повідомляє Xsport.

У півфіналі українці протистояла дворазова чемпіонка Європи, призерка Європейських ігор, чемпіонату світу та Олімпійських ігор угорка Єва Черновіцкі. У цій сутичці Білодід здобула перемогу після того, як суперниця набрала три попередження.

У фіналі українка зустрілася з француженкою Мелані Клемен, якій і поступилася. Француженка вперше в кар'єрі завоювала золото рівня Гран-прі.

Таким чином, Білодід поступилася вперше із серпня 2017 року, коли програла в третьому раунді дебютного чемпіонату світу. Після цього українка провела 38 зустрічей і виграла вісім турнірів, включаючи чемпіонат світу з дорослими та по юніорах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Батьківська хата у селі: що відомо про нерухомість Романа Безсмертного
сьогодні
4454
Теги: Спорт Новини Спорту Дзюдо Дарія Білодід
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
сьогодні 16:52 Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео
20
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1177
Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
сьогодні 15:28 Телеканали "Футбол 1/2" офіційно транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
1042
Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
сьогодні 11:17 Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером
92
Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
28 березня 19:28 Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
128
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук