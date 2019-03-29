Українська дзюдоїстка Білодід вперше за два роки програла, але все одно здобула нагороду

18-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід завоювала срібло турніру серії Гран-прі в Тбілісі, програвши вперше за два роки.

Українка вийшла на татамі вперше після переможного чемпіонату світу-2018 серед юніорів і, відповідно, в Грузії почала свій сезон.

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Білодід пропускала перший раунд, а потім пройшла маловідомих суперниць з Грузії та Франції, повідомляє Xsport.

У півфіналі українці протистояла дворазова чемпіонка Європи, призерка Європейських ігор, чемпіонату світу та Олімпійських ігор угорка Єва Черновіцкі. У цій сутичці Білодід здобула перемогу після того, як суперниця набрала три попередження.

У фіналі українка зустрілася з француженкою Мелані Клемен, якій і поступилася. Француженка вперше в кар'єрі завоювала золото рівня Гран-прі.

Таким чином, Білодід поступилася вперше із серпня 2017 року, коли програла в третьому раунді дебютного чемпіонату світу. Після цього українка провела 38 зустрічей і виграла вісім турнірів, включаючи чемпіонат світу з дорослими та по юніорах.

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