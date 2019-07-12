Українська дзюдоїстка Черняк виборола бронзу гран-прі Будапешта

У п'ятницю, 12 липня, в столиці Угорщини стартував гран-прі Будапешта з дзюдо. І в перший же день українка Марина Черняк виборола бронзу в категорії до 48 кг.

У сутичці за бронзу українка здобула перемогу іппоном над господинею турніру – представницею Угорщини 32-річної Євою Черновіцкі.

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До слова, Україна на цьому змаганні представлятимуть 12 спортсменів. У жінок це Марина Черняк (48 кг) і Марія Скора (57 кг).

У чоловіків – Бекірбек Моргоєв (60 кг), Ділшот Халматов (60 кг), Артем Хомула (73 кг), Дмитро Канівець (73 кг), Артем Харченко (81 кг). А також представники найважчих категорій – Кеджау Ньябалі (90 кг), Вадим Синявський (90 кг), Антон Савицький (100 кг), Данила Гуцол (100 кг) і Яків Хамм (+100 кг).

Спорт 24 писав, що в січні Марина Черняк виграла срібло етапу гран-прі з дзюдо в Тель-Авіві.