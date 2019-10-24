Українська дзюдоїстка Дарія Білодід перемогла на турнірі в Абу-Дабі

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / ijf.org

У фіналі турніру Grand sв Абу-Дабі наша дзюдоїстка Дарія Білодід не залишила жодних шансів словенці Маруші Штангар. Вона перемогла у ваговій категорії до 48 кілограм.

У першому поєдинку на турнірі Дарія Білодід перемогла чилійку Марі Ді Варгас Лей. Після цього розібралася з німкенею Катаріною Менц та вийшла у півфінал турніру. Там вона зійшлася на татамі в боротьбі проти росіянки Сабіни Гіліазової. Її вона теж перемогла.

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Фінальний бій за золоту нагороду проти Маруши Штангар був не довгий. Тож Дарія Білодід здобула чергову золоту медаль.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Дзюдо Дарія Білодід
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