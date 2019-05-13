Українська дзюдоїстка неочікувано перемогла на турнірі Grand Slam в Азербайджані

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Українська дзюдоїстка неочікувано перемогла на турнірі Grand Slam в Азербайджані

24-річна дзюдоїстка Єлизавета Каланіна з Горішніх Плавнів здобула перше в кар'єрі золото на турнірах із серії Grand Slam. Українська борчиня перемогла на турнірі Grand Slam в Баку (Азербайджан). Перемогу українка здобула у ваговій категорії понад 78 кілограмів.

На шляху до фіналу Єлизавета Каланіна спочатку перемогла призерку трьох чемпіонатів Європи Ясмін Койльбс із Німеччини. У чвертьфіналі Каланіна поборола чемпіонку Європи-2017 Марину Слуцьку з Білорусі. До цього українка перемагала суперницю лише двічі у дев'яти сутичках.

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За вихід у фінал Єлизавета боролася з бронзовою призеркою Олімпіади-2016, призеркою двох чемпіонатів світу і чотирьох чемпіонатів Європи Аноюмарі Веленшек зі Словенії.

У фіналі Каланіна перемогла ще одну титуловану дзюдоїстку – боснійку Ларису Черіч. Українка виконала іппон та здобула перемогу.

Додамо, що досі Каланіна двічі була бронзовою призеркою чемпіонатів Європи, шість разів підіймалася на п'єдестали етапів гран-прі, "мастерсів" чи Grand Slam. Одного разу – торік у березні в Аґадірі - Єлизавета навіть була чемпіонкою гран-прі. У фіналі вона тоді, до слова, здолала Анумарі Веленшек. 

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Теги: Спорт Дзюдо
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