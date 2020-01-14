Українська гімнастка Анна Різатдінова показала неймовірне фото стрибка з парашутом в Дубаї
Українська гімнастка Анна Різатдінова перебуває у Дубаї. Там дівчина вирішила зайнятися екстремальним відпочинком.
У своєму акаунті в інстраграм бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова опублікувала фотографію, де вона стрибає з парашутом. Стрибок вона здійснювала над штучним островом Пальма Джумейра.
Ого! Українські спортсменки Бех-Романчук та Різатдінова знялися для еротичного календаря
Стрибала гімнастка з інструктором. Варто відзначити, що він був одягнутий у захисний шолом, у той час як дівчина – у звичайному повсякденному одязі.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Тренер "Барселони" Кіке Сетьєн – любитель шахів та гри в пас, фанат Бускетса та Мессісьогодні , 14:30
-
Так було, є і буде: Ломаченко відповів на критику новим відео, його підтримав Усиксьогодні , 08:46
-
"Барселона" звільнила Вальверде, "Динамо" виграло справу Ярмоленка та інші новини 13 січнясьогодні , 07:40
Коментарі