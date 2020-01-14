Українська гімнастка Анна Різатдінова показала неймовірне фото стрибка з парашутом в Дубаї

Українська гімнастка Анна Різатдінова перебуває у Дубаї. Там дівчина вирішила зайнятися екстремальним відпочинком.

У своєму акаунті в інстраграм бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова опублікувала фотографію, де вона стрибає з парашутом. Стрибок вона здійснювала над штучним островом Пальма Джумейра.

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Стрибала гімнастка з інструктором. Варто відзначити, що він був одягнутий у захисний шолом, у той час як дівчина – у звичайному повсякденному одязі.