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Українська гімнастка Анна Різатдінова показала неймовірне фото стрибка з парашутом в Дубаї

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Анна Різатдінова / instagram.com/anna_rizatdinova

Українська гімнастка Анна Різатдінова перебуває у Дубаї. Там дівчина вирішила зайнятися екстремальним відпочинком.

У своєму акаунті в інстраграм бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова опублікувала фотографію, де вона стрибає з парашутом. Стрибок вона здійснювала над штучним островом Пальма Джумейра.

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Стрибала гімнастка з інструктором. Варто відзначити, що він був одягнутий у захисний шолом, у той час як дівчина – у звичайному повсякденному одязі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет ошибок - есть опыт ️

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Художня гімнастика Анна Різатдінова
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