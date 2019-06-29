Українська гімнастка виборола бронзу на Європейських іграх 2019 у Мінську

0
Діана Варінська
Діана Варінська

Діана Варінська принесла збірній України бронзову нагороду на II Європейських іграх 2019 у Мінську. Дівчина посіла третє місце у фіналі з багатоборства у спортивній гімнастиці.

Читайте також: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Діана Варінська набирає в сумі за чотири прилади 52,766 і здобуває бронзу II Європейських ігор-2019. Українка поступилась лише чемпіонці ігор, росіянці Ангеліні Мельніковій (54,498) та срібній призерці турніру Чарпі Лоретте (54,166).

Медаль Діани Варінської стала 34-ю для збірної України. В активі нашої команди 9 золотих, 12 срібних та 13 бронзових нагород.

blog_ava
Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
сьогодні
4966
Теги: Спортивна гімнастика Новини Спорту Європейські ігри 2019 Спорт
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На нас інші команди дивилися так, ніби ми якісь первісні люди, – могулістка Тетяна Петрова
сьогодні 14:30 На нас інші команди дивилися так, ніби ми якісь первісні люди, – могулістка Тетяна Петрова
Станіслав Безушко 550
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 13:02 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3905
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1604
Голуб відняв м'яч у гравця Аргентини під час матчу Кубка Америки: кумедне відео
сьогодні 12:27 Голуб відняв м'яч у гравця Аргентини під час матчу Кубка Америки: кумедне відео
2061
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 386
Новини
Більше новин
Залиште відгук