Українська гімнастка виборола бронзу на Європейських іграх 2019 у Мінську
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Діана Варінська принесла збірній України бронзову нагороду на II Європейських іграх 2019 у Мінську. Дівчина посіла третє місце у фіналі з багатоборства у спортивній гімнастиці.
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Діана Варінська набирає в сумі за чотири прилади 52,766 і здобуває бронзу II Європейських ігор-2019. Українка поступилась лише чемпіонці ігор, росіянці Ангеліні Мельніковій (54,498) та срібній призерці турніру Чарпі Лоретте (54,166).
Медаль Діани Варінської стала 34-ю для збірної України. В активі нашої команди 9 золотих, 12 срібних та 13 бронзових нагород.
Джерело: 24 канал
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