Українська гімнастка виборола золоту нагороду на Кубку світового виклику

Українська гімнастка Ангеліна Радівілова здобула дві нагороди у другий день Кубку світового виклику (World Challenge Cup) у хорватському Осієку.

Українці не було рівних у вправах на колоді, де вона здобула золоту нагороду.

До слова: Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи

Ангеліна радівілова у вправах на колодах здобула золото (фото: НОК України)

Також Ангеліна Радівілова здобула срібну нагороду у вільних вправах.

Варто зазначити, що на Кубку світового виклику в Ангеліни Радівілової вже три нагороди. Перед тим українка здобула срібну медаль в опорному стрибку.