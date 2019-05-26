Українська гімнастка виборола золоту нагороду на Кубку світового виклику

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Ангеліна Радівілова
Ангеліна Радівілова / Фото із соцмереж

Українська гімнастка Ангеліна Радівілова здобула дві нагороди у другий день Кубку світового виклику (World Challenge Cup) у хорватському Осієку.

Українці не було рівних у вправах на колоді, де вона здобула золоту нагороду.

До слова: Українець Залєтов зі світовим рекордом переміг на чемпіонаті світу в жимі лежачи

Ангеліна радівілова у вправах на колодах здобула золото (фото: НОК України)

Також Ангеліна Радівілова здобула срібну нагороду у вільних вправах.

Варто зазначити, що на Кубку світового виклику в Ангеліни Радівілової вже три нагороди. Перед тим українка здобула срібну медаль в опорному стрибку.

 

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Теги: Спортивна гімнастика Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 канал
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