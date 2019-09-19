Українська гімнастка Влада Нікольченко здобула бронзу на чемпіонаті світу: відео виступу
Українська гімнастка Влада Нікольченко здобуває бронзу у вправах з булавами на чемпіонаті світу у Баку.
Варто відзначити, що це перша медаль на чемпіонаті світу в кар'єрі Влади Нікольченко. Також вона кваліфікувалася до фіналу вправ зі стрічками з третім результатом.
До слова: Українські гімнастки здобули повний комплект нагород на етапі Кубка світового виклику
Влада Нікольченко і Христина Погранична кваліфікувалися до фіналу багатоборства з 4-м і 20-м результатами (нагадуємо, що там гімнастки будуть боротися за ліцензії на Олімпіаду).
Відео бронзового виступу Влади Нікольченко
Джерело: 24 канал
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