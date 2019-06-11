Українська каратистка показала фото жахливої травми, з якою вона билася у фіналі та перемогла

Українська каратистка Анжеліка Терлюга перемогла на турнірі Karate 1 Premier у Шанхаї. Однак змагалася вона там із переломом.

Фото травми та рентгенівського знімка спортсменка виклала у себе в Instagram. Там вона ж виклала історію того, що відбулося. За її словами, за два тижні до турніру вона зламала мізинець на тренуванні. Але завдяки лікарю вже через п'ять днів змогла відновити тренування. Він зробив для неї спеціальний бандаж, в якому вона тренувалася.

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Травма у підсумку не завадила українці перемогти. У фіналі вагової категорії до 55 кг Терлюга розгромила китаянку Дін Цзямей – 6:0.

"Намагалася не звертати уваги на біль в нозі та відправилася на змагання в Шанхай. Я дуже сильно рада такому результату цього ризику. Ми це зробили! Під словом "ми" я маю на увазі мого тренера, лікарів та головного тренера національної збірної, всіх, хто ризикнули разом зі мною. Виступала я у звичайних тейпах та просто терпіла. Добре, що все добре", – написала Анжеліка Терлюга.

У січні Терлюга стала першою на етапі Karate1 Premier League в столиці Франції. У квітні Терлюга виграла турнір цієї ж серії в Марокко.