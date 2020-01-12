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Українська каратистка Терлюга перемогла на турнірі в Чилі, ще одна українка виборола бронзу

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Анжеліка Терлюга / facebook.com/karate.ua

Одразу дві нагороди здобули українські каратистки на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі).

Анжеліка Терлюга здобула золоту медаль у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фіналі вона перемогла італійку Сару Кардін 2:0. 

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Ще одну медаль збірній України принесла Галина Мельник. Вона виборола бронзу у ваговій категорії до 68 кілограмів, перемігши з рахунком 3:0 Ферйал Абделазіз з Єгипту. Нині львів‘янка посідає сьому сходинку Олімпійського рейтингу.

Серія А Karate1 – друга за значимістю серія рейтингових турнірів, що проводяться під егідою Всесвітньої федерації карате. Цей вид спорту буде представлений на Олімпіаді-2020 в Токіо.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Карате
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