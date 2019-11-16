Українська команда стала віцечемпіоном Європи з шахів
Українська команда "Kyiv Chess Federation" виборола срібло на клубному чемпіонаті Європи з шахів. Наші спортсменки поступилися лише колегам з Грузії.
Чемпіонат Європи з шахів закінчився сьогодні, 16 листопада, у чорногорській Будві.
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Команду України на турнірі представляли:
- Марія Музичук,
- Анна Музичук,
- Жансая Абдулмалік,
- Інна Гапоненко,
- Юлія Осьмак.
Українські шахістки набрали 10 очок і поділили 2-3 місце з командою з Монако "Cercle d`Echecs". Проте, наші спортсменки мали кращий додатковий коефіцієнт, що дозволило їм стати срібними призерками турніру.
Перемогу на чемпіонаті Європи здобула збірна Грузії.
Турнірна таблиця чемпіонату Європи з шахів
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