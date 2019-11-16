Українська команда стала віцечемпіоном Європи з шахів

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Українські шахістки вивбороли срібло на Чемпіонаті Європи з шахів / Фото з Facebook

Українська команда "Kyiv Chess Federation" виборола срібло на клубному чемпіонаті Європи з шахів. Наші спортсменки поступилися лише колегам з Грузії.

Чемпіонат Європи з шахів закінчився сьогодні, 16 листопада, у чорногорській Будві.

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Команду України на турнірі представляли:

  • Марія Музичук,
  • Анна Музичук,
  • Жансая Абдулмалік,
  • Інна Гапоненко,
  • Юлія Осьмак.

Українські шахістки набрали 10 очок і поділили 2-3 місце з командою з Монако "Cercle d`Echecs". Проте, наші спортсменки мали кращий додатковий коефіцієнт, що дозволило їм стати срібними призерками турніру.

Перемогу на чемпіонаті Європи здобула збірна Грузії.


Турнірна таблиця чемпіонату Європи з шахів

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Теги: Новини Спорту Новини України Анна Музичук Марія Музичук Шахи Спорт
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