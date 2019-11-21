Українська команда виграла чемпіонат світу з MMA, завоювавши 11 медалей

Команда "Української Федерації Змішаних Бойових Мистецтв" виграла чемпіонат світу з ММА GAMMA в Сінгапур. Українські бійці завоювали п'ять золотих, три срібні і три бронзові медалі.

Золото завоювали Роман Сиркін (до 52,2 кг), Денис Бондарь (до 61,2 кг), Ігор Шмиголь (до 65,8 кг), Єгор Костюченко (до 77,1 кг) і Валентина Семаль (до 47,6 кг ).

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Срібло взяли Артур Воробьйов (до 77,1 кг), Еміль Усейнов (від 93 кг) і Людмила Ілюк (до 52,2 кг).

Бронзові нагороди завоювали Дарья Іванова (до 56,7 кг), Дарья Чібісова (до 61,2 кг) та Ірина Піцик (до 72,6 кг).

Українська команда стала першою в медальному заліку. У боротьбі за перше командне місце українці випередили Австралію та США.



Турнірна таблиця чемпіонату світу з MMA GAMMA

Що таке MMA? Це вид спорту і категорія бойових мистецтв, що містить різноманітні засоби й способи ведення оборони й нападу в рукопашному бою.