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Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео

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Дарія Білодід / AFP

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід в умовах карантину запустила новий челендж.

19-річна красуня-спортсменка розмістила в Instagram відео, на якому вона підтягнулася на перекладині 67 разів.

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"Давайте почнемо #pullupschallenge, мій підхід – 67 разів, опублікуйте свій результат і відзначте мене", – написала дзюдоїстка.

Досягнення Дарії Білодід

  • Чемпіонка України серед кадетів (2015, 2016).
  • Двічі ставала чемпіонкою України серед юніорів (2015, 2016).
  • П'ятиразова чемпіонка European Cup (кадети, 2015, 2016). Двічі ставала срібною призеркою European Cup серед юніорів.
  • Чемпіонка Європи серед кадетів у 2015 та 2016 роках.
  • У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).
  • Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.
  • Здобула золото European Judo Cup у 2017 році у Празі.
  • Тричі ставала переможницею Grand Prix у 2017 та 2018 роках. Також у 2017 році здобула бронзу змагань.
  • Чотири рази підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу Grand Slam (2018, 2019 та 2020 роках).
  • Стала володаркою Continental Cup у 2018 році.
  • Срібна призерка Judo Grand Prix у 2019 році.
  • Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг (2018, 2019).
  • У 2019 році у Мінську стала чемпіонкою європейських ігор.
  • Двічі ставала чемпіонкою Європи (2017, 2019).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Дзюдо Дарія Білодід
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