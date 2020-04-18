Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід в умовах карантину запустила новий челендж.

19-річна красуня-спортсменка розмістила в Instagram відео, на якому вона підтягнулася на перекладині 67 разів.

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"Давайте почнемо #pullupschallenge, мій підхід – 67 разів, опублікуйте свій результат і відзначте мене", – написала дзюдоїстка.

Досягнення Дарії Білодід

Чемпіонка України серед кадетів (2015, 2016).

Двічі ставала чемпіонкою України серед юніорів (2015, 2016).

П'ятиразова чемпіонка European Cup (кадети, 2015, 2016). Двічі ставала срібною призеркою European Cup серед юніорів.

Чемпіонка Європи серед кадетів у 2015 та 2016 роках.

У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).

Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.

Здобула золото European Judo Cup у 2017 році у Празі.

Тричі ставала переможницею Grand Prix у 2017 та 2018 роках. Також у 2017 році здобула бронзу змагань.

Чотири рази підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу Grand Slam (2018, 2019 та 2020 роках).

Стала володаркою Continental Cup у 2018 році.

Срібна призерка Judo Grand Prix у 2019 році.

Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг (2018, 2019).

У 2019 році у Мінську стала чемпіонкою європейських ігор.

Двічі ставала чемпіонкою Європи (2017, 2019).

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