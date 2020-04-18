Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід в умовах карантину запустила новий челендж.
19-річна красуня-спортсменка розмістила в Instagram відео, на якому вона підтягнулася на перекладині 67 разів.
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"Давайте почнемо #pullupschallenge, мій підхід – 67 разів, опублікуйте свій результат і відзначте мене", – написала дзюдоїстка.
Досягнення Дарії Білодід
- Чемпіонка України серед кадетів (2015, 2016).
- Двічі ставала чемпіонкою України серед юніорів (2015, 2016).
- П'ятиразова чемпіонка European Cup (кадети, 2015, 2016). Двічі ставала срібною призеркою European Cup серед юніорів.
- Чемпіонка Європи серед кадетів у 2015 та 2016 роках.
- У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).
- Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.
- Здобула золото European Judo Cup у 2017 році у Празі.
- Тричі ставала переможницею Grand Prix у 2017 та 2018 роках. Також у 2017 році здобула бронзу змагань.
- Чотири рази підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу Grand Slam (2018, 2019 та 2020 роках).
- Стала володаркою Continental Cup у 2018 році.
- Срібна призерка Judo Grand Prix у 2019 році.
- Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг (2018, 2019).
- У 2019 році у Мінську стала чемпіонкою європейських ігор.
- Двічі ставала чемпіонкою Європи (2017, 2019).
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