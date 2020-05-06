Українська красуня-чемпіонка разом з лялькою Barbie потрапила на обкладинку Elle: фото

29-річна українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці номеру журналу Elle.

Чемпіонка прикрасила обкладинку разом з власною Barbie. Вона стала першою українкою, якій присвятили найвідомішу ляльку, пише 24 канал.

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"У дитинстві ми з сестрою постійно придумували різні ігри з лялькою, але я ніколи не могла уявити, що сама стану Barbie", – розповіла Харлан в інтерв'ю глянцю, новий номер якого з'явиться у продажу 7 травня.

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Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, срібна призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро (командна шабля), бронзова призерка Олімпіади 2012 та 2016 років в індивідуальній шаблі.

Багаторазова чемпіонка світу та Європи.

Найкраща спортсменка року 2008 та 2009 років. Неодноразово відзначалась званням "Найкраща спортсменка місяця в Україні" та є рекордсменом серед українських спортсменів за кількістю цих нагород (12 відзнак).

2018 року Ольга виграла загальний залік Кубка світу з фехтування на шаблях.

На церемонії "Герої спортивного року 2019" Ольга Харлан була нагороджена відзнакою "Народний вибір".

Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі. Такі ляльки є у колекції лише дев'ятьох спортсменок світу.

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