Українська легкоатлетка Бех-Романчук вкотре показала свої тренування: мотивуючі відео
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук опублікувала на сторінці в Instagram відео своїх тренувань, де вона долає перешкоди на біговому полі.
На відео можна побачити, як спортсменка виконує звичні для легкоатлетів вправи, які іншим здаються доволі складними.
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Саме тому під дописами фани української стрибунки пишуть: "Вау! Ти робиш це так легко!".
До слова, нещодавно Марина Бех-Романчук вкотре виборола для України перемогу – цього разу – третє місце на чемпіонаті Європи.
Люблю такі тренування... Прекрасний день, щоб розпочати новий робочий тиждень,
– написала під дописами українська спортсменка.
Джерело: 24 канал
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