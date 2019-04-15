Українська легкоатлетка Бех-Романчук вкотре показала свої тренування: мотивуючі відео

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук опублікувала на сторінці в Instagram відео своїх тренувань, де вона долає перешкоди на біговому полі.

На відео можна побачити, як спортсменка виконує звичні для легкоатлетів вправи, які іншим здаються доволі складними.

Читайте також: Ноги просто "горять": українська легкоатлетка Бех-Романчук показала незвичне тренування, відео

Саме тому під дописами фани української стрибунки пишуть: "Вау! Ти робиш це так легко!".

До слова, нещодавно Марина Бех-Романчук вкотре виборола для України перемогу – цього разу – третє місце на чемпіонаті Європи.

Люблю такі тренування... Прекрасний день, щоб розпочати новий робочий тиждень,

– написала під дописами українська спортсменка.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.