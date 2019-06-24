Українська легкоатлетка Бех-Романчук знялася у рекламі купальників: пікантні фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / .instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук знялася у рекламі купальників, де приміряла до 20 різних образів.

Фото спортсменки опублікував відповідний бренд на своїй сторінці в Instagram.

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Українська легкоатлетка позувала на пляжі у купальниках різних фасонів та кольорів. Спортивна фігура Марини Бех-Романчук яскраво підкреслила всі образи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрий ранок Як щодо нового купальника і сумки? Купальник Сантія - 465 грн Пудровий, хакі, білий, чорний Розміри (повномірні) - s, m, l, xl Ліф на чашечках, регулюється позаду на шнурівці Неймовірна якість Сумочка-авоська - 545 грн Бамбукові ручки ? Всередині підкладка з тканини, бавовна Замовляй у Директ, або ж на сайті Famo.ua Став + надішлемо тобі розмірну сітку і посилання

Допис, поширений Купальники, Сумки, Капелюхи (@famo.ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Купальники, Сумки, Капелюхи (@famo.ua)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрий ранок Неймовірна дівчинка на фото - @marynabekh ⠀ Спортсменка і європейська чемпіонка, яка стрибає в довжину біля 7 метрів ? ⠀ Хочемо, щоб ви надихались такими дівчатками! Були здоровими, красивими! Завжди ставили цілі і виконували обіцянки, в першу чергу, для самої себе ️ ⠀ ..... ⠀ Купальник Куба - 310 грн Неймовірна якість! ️Ліф з м’якими чашечками ️Підкладка у тон тканини ️ Розміри s, m, l, xl - маломірить ⠀ На Марині - розмір M Став + надішлемо пряме посилання

Допис, поширений Купальники, Сумки, Капелюхи (@famo.ua)

До слова, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала бронзу на Європейських іграх у Мінську, стрибнувши на 6,58 метра. Це перша нагорода українських атлетів у Мінську.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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