Українська легкоатлетка Бех-Романчук знялася у рекламі купальників: пікантні фото

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук знялася у рекламі купальників, де приміряла до 20 різних образів.

Фото спортсменки опублікував відповідний бренд на своїй сторінці в Instagram.

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Українська легкоатлетка позувала на пляжі у купальниках різних фасонів та кольорів. Спортивна фігура Марини Бех-Романчук яскраво підкреслила всі образи.

До слова, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала бронзу на Європейських іграх у Мінську, стрибнувши на 6,58 метра. Це перша нагорода українських атлетів у Мінську.

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