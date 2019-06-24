Українська легкоатлетка Бех-Романчук знялася у рекламі купальників: пікантні фото
Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук знялася у рекламі купальників, де приміряла до 20 різних образів.
Фото спортсменки опублікував відповідний бренд на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Українська легкоатлетка Бех-Романчук знялася у спортивній фотосесії: яскраві знімки
Українська легкоатлетка позувала на пляжі у купальниках різних фасонів та кольорів. Спортивна фігура Марини Бех-Романчук яскраво підкреслила всі образи.
До слова, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала бронзу на Європейських іграх у Мінську, стрибнувши на 6,58 метра. Це перша нагорода українських атлетів у Мінську.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
інші новини про марину бех-романчук:
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі