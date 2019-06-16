Українська легкоатлетка Бех-Романчук знялася у спортивній фотосесії: яскраві знімки

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчука опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові світлини зі спортивної фотосесії.

На одних світлинах легкоатлетка позує в яскравому спортивному костюмі кольору українського прапора.

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Костюм вдало підкреслює атлетичну фігуру спортсменки.

Іноді важливо бути сильним не тільки тілом, але і духом,
– підписала фото Марина Бех-Романчук.

Інші світлини з цієї ж фотосесії – це портрети спортсменки.

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Теги: Спорт Новини Спорту Марина Бех-Романчук Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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