Українська легкоатлетка Бех-Романчук знялася у спортивній фотосесії: яскраві знімки
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Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчука опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові світлини зі спортивної фотосесії.
На одних світлинах легкоатлетка позує в яскравому спортивному костюмі кольору українського прапора.
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Костюм вдало підкреслює атлетичну фігуру спортсменки.
Іноді важливо бути сильним не тільки тілом, але і духом,
– підписала фото Марина Бех-Романчук.
Інші світлини з цієї ж фотосесії – це портрети спортсменки.
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Джерело: 24 канал
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