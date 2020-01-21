Українська легкоатлетка-красуня Рижикова показала накачаний прес
Українська легкоатлетка Анна Рижикова вчергове опублікувала фото з тренувань у своєму інстаграмі.
На світлині спортсменка позує в тренувальному холі міста Спала, що в Польщі.
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На фото вона в короткому топі, який відкриває її накачаний прес.
Я повернулася. Вдосконалюю складнішу техніку, аби ставати сильнішою, швидшою,
– підписала фото Рижикова.
Легкоатлетка спеціалізується на бігу з бар'єрами, і на фото тримає спеціальні тренувальні перешкоди.
До слова, щодо останніх перемог Рижикової, то спортсменка отримала бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".
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