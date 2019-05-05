Українська легкоатлетка Левчекно показала тренувальний процес: мотивуюче відео

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала на свої сторінці в Інстаграм відео з тренувального процесу.

Висотниця, яка нещодавно виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи, стала однією із найбільш зіркових атлеток українського сьогодення.

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Спортсменка активно веде сторінку у соцмережі, постійно радуючи своїх підписників новими світлинами.

Цього разу Левченко вирішила опублікувати мотивуюче відео про свої тренування. Підписала вона його просто і лаконічно: "Процес".

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