Українська легкоатлетка Левчекно показала тренувальний процес: мотивуюче відео

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / instagram.com

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала на свої сторінці в Інстаграм відео з тренувального процесу.

Висотниця, яка нещодавно виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи, стала однією із найбільш зіркових атлеток українського сьогодення.

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Спортсменка активно веде сторінку у соцмережі, постійно радуючи своїх підписників новими світлинами.

Цього разу Левченко вирішила опублікувати мотивуюче відео про свої тренування. Підписала вона його просто і лаконічно: "Процес". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

process #nikeathlete #training #redbull #fun

Допис, поширений YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Юлія Левченко
Джерело: 24 канал
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