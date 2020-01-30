Українська легкоатлетка Рижикова показала своє тренування: захопливе відео
Українська легкоатлетка Анна рижикова показала одне зі своїх тренувань.
Відео спортсменка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі.
Читайте також: Українська легкоатлетка Рижикова показала струнку фігуру: яскраві фото
Легкоатлетка спеціалізується на бігу з бар'єрами. На відео вона безперервно перестрибує п'ять високих перепон.
Я люблю стрибати, особливо через бар'єри! Для бігуна не обов’язково стрибати через високi бар'єри, але разок спробувати можна,
– підписала фото спортсменка.
З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Вибір був або спиватись, або досягати успіху у спорті, – чемпіон Паралімпіади Віктор Дідухсьогодні , 15:35
-
Українка Магучіх виграла престижні змагання у Німеччині, Левченко стала другоюсьогодні , 12:25
-
Перша поразка "Шахтаря", Кінсі Воланскі знову нагадала про себе та інші новини спорту 29 січнясьогодні , 07:20
Коментарі