Українська легкоатлетка Рижикова показала своє тренування: захопливе відео

Українська легкоатлетка Анна рижикова показала одне зі своїх тренувань.

Відео спортсменка опублікувала на свої сторінці в інстаграмі.

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Легкоатлетка спеціалізується на бігу з бар'єрами. На відео вона безперервно перестрибує п'ять високих перепон.

Я люблю стрибати, особливо через бар'єри! Для бігуна не обов’язково стрибати через високi бар'єри, але разок спробувати можна,

– підписала фото спортсменка.

З останніх пермог Рижикової – бронза в бігу на 400 метрів з бар'єрами у столиці Катару Досі весною 2019 року. Це була перша українська нагорода на "Діамантовій лізі".

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