Українська легкоатлетка Саладуха пропустила фінал "Діамантової ліги" через присягу у парламенті

36-літня стрибунка у довжину Ольга Саладуха влітку 2019 року стала народною депутаткою. Вона обралася до парламенту від партії "Слуга народу". І робота у парламенті вже внесла зміни до її виступів на світових першостях.

Після обрання до Верховної ради, Ольга Саладуха пропустила фінал "Діамантової ліги". Не виступила вона і на турнірі "Європа-США"

"Я туди відібралася, але стартувати 29 серпня в Цюриху не змогла, бо цього дня відбувалася присяга народного депутата. Пропустити такої події не могла. Довелося обирати. Також відмовилася від матчевої зустрічі "Європа-США", – розповіла спортсменка у коментарі "Главкому".

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Депутатство внесло зміни не лише у розклад виступів, але й у тренувальний процес. Адже деякі засідання Верховної Ради тривали й після півночі. Однак Саладуха планує виступити на Чемпіонаті світу, а згодом відібратися і на Олімпіаду-2020 в Токіо. При цьому що вона не буде отримувати державного фінансування як спортсменка.

"Ми це знали задовго до того, як з’явилися відповідні публікації у пресі. Ще коли були кандидатами в депутати. Це – свідомий вибір. Та й взагалі, як на мене, знайти гроші на кілька зборів, щоб підготуватися до чемпіонату світу, не так уже й важко. І мені, і Жану. Не так вже й сильно нас держава забезпечувала. Від Міністерства молоді і спорту я отримувала зарплату 4000 гривень. Не думаю, що я відмовилася від великого капіталу", – підсумувала Саладуха.