Українська легкоатлетка Юлія Пташник померла в Італії
Несподівано пішла з життя українська легкоатлетка Юлія Пташник. Спринтерка померла на 30-у році життя в Італії.
Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області.
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У федерації заявили, що транспортування тіла померлої неможливе в Україну через закритий кордон. Ймовірно, в Італії відбудеться кремація тіла.
Також там повідомили причину смерті Пташник.
Юлія не вийшла з коми після кількох операцій в районі шлунково-кишкового тракту.
Що відомо про Пташник?
Свого часу Юля вважалася другим номером Івано-Франківської області після призерки Олімпіади-2012 в естафеті 4 по 100 метрів Христини Стуй.
Юлія – дочка колишнього футболіста ФК "Прикарпаття" Сергія Пташника, який наразі тренує юнацький склад івано-франківського клубу.
Після того, як Юлія завершила кар'єру, вона вийшла заміж, народила сина і мешкала в італійському Неаполі.
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