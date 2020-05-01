Українська легкоатлетка Юлія Пташник померла в Італії

Несподівано пішла з життя українська легкоатлетка Юлія Пташник. Спринтерка померла на 30-у році життя в Італії.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області.

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У федерації заявили, що транспортування тіла померлої неможливе в Україну через закритий кордон. Ймовірно, в Італії відбудеться кремація тіла.

Також там повідомили причину смерті Пташник.

Юлія не вийшла з коми після кількох операцій в районі шлунково-кишкового тракту.

Що відомо про Пташник?

Свого часу Юля вважалася другим номером Івано-Франківської області після призерки Олімпіади-2012 в естафеті 4 по 100 метрів Христини Стуй.

Юлія – дочка колишнього футболіста ФК "Прикарпаття" Сергія Пташника, який наразі тренує юнацький склад івано-франківського клубу.

Після того, як Юлія завершила кар'єру, вона вийшла заміж, народила сина і мешкала в італійському Неаполі.

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