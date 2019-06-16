Українська легкоатлетка засвітила спортивну фігуру у купальнику, купаючись у фонтані

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Марина Килипко
Марина Килипко / instagram.com/maryna_kylypko

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках з жердиною, Марина Килипко активно веде сторінку в Instagram. Спортсменка постійно публікує яскраві фото з тренувань та з відпочинку, на яких видно її атлетичну фігуру.

Марина Килипко – чемпіонка України та національна рекордсменка у стрибках з жердиною.

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На одному з останніх фото спортсменка засвітила фігуру в купальнику, позуючи біля незвичного фонтана у вигляді хмаринки.

Гарчий початок цього літа,
– підписала фото Марина Килипко.

Останнім часом її сторінка в соцмережі стала дуже активною. Легкоатлетка публікує світлини, на яких помітно її красиві спортивні форми.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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