Українська надія карате Станіслав Горуна отримав ліцензію на Олімпіаду-2020

Львівський каратист Станіслав Горуна займає четверте місце в чоловічому куміте (75 кг). Він став другим каратистом в історії України, який отримав ліцензію на Олімпійські ігри.

Про це повідомив голова комісії атлетів WKF Давида Бенетелло. Перший етап кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо-2020 завершився. Через пандемію коронавірусу були скасовані декілька турнірів.

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Радісною новиною поділився Станіслав Горуна у своєму інстаграмі.

У список учасників у кожній категорії включили по чотири перші номери олімпійського рейтингу. Плюс учасника від Японії – господаря турніру.

Додамо, що першою у збірній Україні з карате ліцензію на найпрестижніші змагання у Токіо отримала українка Анжеліка Терлюга, яка займає друге місце в категорії жіноче куміте (55 кг). Вона забезпечила собі ліцензію достроково.

Решта учасників олімпійського турніру визначаться за підсумками кваліфікаційного турніру в Парижі. Його перенесли на 26-27 червня.

Зараз кращі українські спортсмени знаходяться на таких позиціях в рейтингу. Валерій Чоботар – 11-й, Галина Мельник – 14-та, Аніта Серьогіна – 15-та.

Станіслав Горуна є капітаном української національної збірної України з карате.

Карате дебютує в програмі Олімпіад тільки в цьому році. Олімпійські ігри в Токіо повинні відбутись з 24 липня по 9 серпня, але доля Олімпіади остаточно ще не вирішена.

Досягнення Станіслава Горуни

Бронзовий чемпіон світу у Бремені 2014 року.

Переможець Кубка світу (2014).

У 2017 році у Вроцлаві здобув нагороду найвищого ґ атунку Всесвітніх ігор.

атунку Всесвітніх ігор. Чемпіон Європи, тричі здобував срібні нагороди чемпіонату Європи та п'ять разів підіймався на третю сходинку п'єдесталу.

Переможець престижної Прем'єр-ліги K1 Premier League. Здобував срібні та бронзові медалі серії.

Чемпіон Європейських ігор у Мінську 2019 року.

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