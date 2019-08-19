Українська олімпійська чемпіонка Наталія Добринська народила хлопчика

У сім'ї української легкоатлетки Наталії Добринської поповнення. У понеділок, 19 серпня 2019 року вона народила хлопчика.

Вага малюка 4500 грамів, ріст – 56 сантиметрів. Інформацію про успішні роди оприлюднила сама Добринська.

Читайте також: У якому віці народжують своїх первістків жительки Євросоюзу та України

Наталія ДобринськаУкраїнська легкоатлетка (багатоборство). Майстер спорту міжнародного класу з багатоборства. Здобула золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році. На попередній Олімпіаді в Афінах у 2004 році посіла восьме місце. У 2012 році на Чемпіонаті світу в Стамбулі встановила світовий рекорд, набравши в сумі 5013 очок, побивши попередній рекорд (4991).



На виборах до Верховної ради 2012 року балотувалася по виборчому окрузі № 11 (Вінниця) від "Партії регіонів".



27 жовтня 2013 року офіційно оголосила про завершення спортивної кар’єри.