Українська олімпійська чемпіонка Наталія Добринська народила хлопчика

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Наталія Добринська народила хлопчика
Наталія Добринська народила хлопчика

У сім'ї української легкоатлетки Наталії Добринської поповнення. У понеділок, 19 серпня 2019 року вона народила хлопчика.

Вага малюка 4500 грамів, ріст – 56 сантиметрів. Інформацію про успішні роди оприлюднила сама Добринська.

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Синочок..Любов️...Щастя

Допис, поширений Nataliia Dobrynska (@dobrynska.n)

Наталія ДобринськаУкраїнська легкоатлетка (багатоборство). Майстер спорту міжнародного класу з багатоборства. Здобула золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році. На попередній Олімпіаді в Афінах у 2004 році посіла восьме місце. У 2012 році на Чемпіонаті світу в Стамбулі встановила світовий рекорд, набравши в сумі 5013 очок, побивши попередній рекорд (4991).

На виборах до Верховної ради 2012 року балотувалася по виборчому окрузі № 11 (Вінниця) від "Партії регіонів".

27 жовтня 2013 року офіційно оголосила про завершення спортивної кар’єри.

 

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Теги: Спорт Зіркові мами Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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