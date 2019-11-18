Українська поліцейська з синцем на півобличчя стала чемпіонкою світу з панкратіону: фото

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Тетяна Гринько / Патрульна поліція Чернівецької області

З 14 по 17 листопада у Римі (Італія) відбувся Чемпіонат світу з панкратіону 2019, де збірна України посіла загальнокомандне третє місце. Чернівецька патрульна Тетяна Гринько стала чемпіонкою світу з панкратіону.

Тетяна Гринько виборола бронзу в розділі Tradition та перемогу в розділі Full.

Більше про те, що таке панкратіон – небезпечний вид спорту зі смертельними випадками


Збірна України з панкратіону (фото – Патрульна поліція Чернівецької області)

Варто відзначити, що Тетяна Гринько є призеркою Чемпіонату світу 2016, чемпіонкою Європи та світу з греплінгу 2017, неодноразовою чемпіонкою України, чемпіонкою Європи та світу 2018 з панкратіону, призеркою Чемпіонату світу з греплінгу 2019.

Що таке греплінгГреплінг (від англ. grapple, зчеплення, (абордажний) крюк, боротьба (на короткій дистанції) – спортивне єдиноборство, комплексний вид боротьби, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою больових та задушливих прийомів намагається підкорити суперника, а також набрати більшу кількість очок в процесі боротьби за допомогою різних технічних прийомів (звалювань, захоплень, кидків, переворотів, підніжок, підсічок тощо).

Греплінг є боротьбою на підкорення, тобто основною метою спортсмена (греплера) є саме примус суперника до здачі.

Ударна техніка у греплінгу суворо заборонена.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Поліція
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