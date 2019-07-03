Українська Прем'єр-ліга планує повернутися до формату 16 клубів

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Українська Прем'єр-ліга
Українська Прем'єр-ліга / Фото з відкритих джерел

З сезону 2020/21 УПЛ планує розширити чемпіонат з нинішніх 12 клубів до 14 учасників.

Також за інформацією журналіста Ігоря Циганика, вже з сезону 2021/22 УПЛ може повернутися до звичного раніше формату з 16 командами.

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За словами журналіста, спостерігається певна фінансова стабільність у більшості клубів, в тому числі в Першій лізі, де з'явилося багато бажаючих виступати в УПЛ.

Це стосується "Металіста-1925", "Волині", "Чорноморця", "Інгульця", "Оболоні-Бровар" та інших. Сезон 2019/20 пройде у форматі 12-ти клубів.

Спорт 24 писав, що у грудні 2018 року представники клубів Прем'єр-ліги на Загальних зборах УПЛ в Києві не підтримали зміни в регламенті Ліги в питанні збільшення команд-учасниць змагань. Більшість представників клубів проголосувало за збереження 12 команд.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту УПЛ
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