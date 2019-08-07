Українська Прем'єр-ліга представила новий логотип і назву турніру: фото

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УПЛ змінила емблему та назву
УПЛ змінила емблему та назву / Роман Бебех

Українська Прем'єр-ліга оголосила про підписання контракту на два роки з міжнародною букмекерською компанією Favbet.

Елітний дивізіон чемпіонату України буде називатися "Favbet ліга". Також турнір змінив емблему, яка тепер буде червоно-чорних кольорів.

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Договір укладено на два сезони, сума угоди не розголошується. Частина партнерського внеску буде перерахована клубам на поточні витрати, частина спрямована на розвиток чемпіонату.

В рамках партнерства передбачені нашивки на футболках команд УПЛ. Вони з'являться з четвертого туру.


Українська Прем'єр-ліга змінила емблему та назву

За останні два роки Favorit Sport став єдиною компанією, яка погодилася стати партнером української Прем'єр-ліги.

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Теги: Спорт Новини Спорту УПЛ Футбол
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