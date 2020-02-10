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Українська призерка чемпіонатів Європи з боксу потрапила в аварію у Таїланді: фото

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Іванна Крупеня / Instagram

Призерка чемпіонатів Європи з боксу українка Іванна Крупеня потрапила в ДТП на мотоциклі під час тренувального табору в Таїланді.

Про подробиці інциденту спортсменка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає "Сегодня".

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Таїланд перевіряв мене на міцність. Перші три дні там були дуже нелегкими (м'яко кажучи). Я встигла згоріти на сонці, потрапити в аварію на мотоциклі, мене вкусила комаха і почалася алергія, а потім я ще й отримала пошкодження на спарингах.

Історія з байком трапилася взагалі несподівано, коли на вулиці був дощ, і я не змогла впоратися з керуванням. У мене був забій ліктя, гематома на стегні... Добре, до речі, що я застрахувалася перед поїздкою. Я всі свої травми після аварії ретельно заліковувала, перебинтовувала перед виходом на килим або в октагон, адже була ймовірність попадання інфекції,
– написала Іванна.


Іванна Крупеня потрапила в ДТП / Фото: Instagram

Нещодавно Іванна Крупеня провела тренування з зірками змішаних єдиноборств – сестрами Валентиною та Антоніною Шевченко.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Аварії та ДТП Таїланд
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